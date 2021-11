Andy Warhol al Palp Palazzo Pretorio: una mostra per raccontare il padre della Pop Art

Andy Warhol al Palp Palazzo Pretorio. Dal 10 novembre al 20 marzo saranno infatti esposte a Pontedera oltre 140 opere per raccontare la storia del più grande interprete della società di massa, padre della Pop Art.

L'iniziativa, spiega una nota, rientra nel progetto culturale e di arte urbana 'Natale ad Arte - Pontedera 2021', promosso dalla Fondazione per la cultura Pontedera, in collaborazione con il Comune di Pontedera, per la regia di Alberto Bartalini. L'iniziativa si riallaccia al progetto 'Arte per non Dormire' che ha per obiettivo quello di portare nelle piazze e nelle strade di Pontedera progetti di qualità di cui tutti possono usufruire.