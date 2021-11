Baby gang aggredisce e rapina coetanei, almeno tre episodi: indaga la polizia

Sarebbero almeno tre gli episodi di aggressione che hanno come protagonista una baby gang. La polizia di Arezzo sta indagando su tre episodi accaduti il sabato sera nelle zone centrali della città. Da quanto appreso si tratterebbe di un gruppo di giovani che nella zona del Parco del Prato, avrebbe aggredito per rapinarli alcuni coetanei. Una serie di aggressioni da parte di baby gang era stata segnalata anche nel periodo estivo: in quel caso si arrivò all'arresto di un 19enne, considerato il capo del gruppo.