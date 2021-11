Bancomat derubato a Santa Maria a Monte, il secondo in 2 mesi

Migliaia di euro di nuovo portati via dal bancomat delle Poste di Santa Maria a Monte in via San Michele. Lo rendono note le cronache locali. Notevoli danni alla struttura, visto che il bancomat è stato fatto saltare o sradicato con un mezzo pesante. Il fatto sarebbe avvenuto attorno alle 4 di notte. Anche gli uffici avrebbero subìto danni e al momento sono inagibili. L'ennesimo disastro per il comune tra Cuoio e Valdera, già colpito a Ponticelli poche settimane fa.