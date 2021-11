Celebrazioni 4 novembre a Vinci, Gandola (FI nel Centrodestra): "Pagina fondamentale della nostra storia"

“Il 4 Novembre, rappresenta una pagina fondamentale e costitutiva della nostra storia, l’occasione per stringersi, idealmente, attorno ai nostri militari impegnati quotidianamente per difendere la pace e a risollevare con le proprie competenze e, soprattutto, con la propria umanità le sorti di interi popoli. La tremenda esperienza del ’15-18 ci ha lasciato come vera eredità un sentimento di riconoscenza per tutti coloro che hanno sacrificato le proprie vite per la difesa di una comunità a cui tutti apparteniamo e per la difesa del sacro suolo nazionale”.

Così si è espresso Paolo Gandola, consigliere metropolitano Forza Italia nel Centrodestra per il cambiamento, domenica a Vinci, insieme alla consigliera comunale azzurra Manuela Landi e al coordinatore comunale Andrea Parri per le celebrazioni ufficiali e il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto ai Carabinieri.

“Sono davvero lieto che come sta avvenendo in tutta l’area metropolitana, anche il Comune di Vinci abbia concesso la cittadina onoraria al Milite Ignoto, ben onorando così la storia del nostro Paese - ha continuato Gandola - Il mio personale ringraziamento e la mia sentita riconoscenza va ai consiglieri comunali del territorio che unanimemente hanno votato il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, e al Sindaco e alla sua amministrazione per la sensibilità dimostrata con le sue parole durante le celebrazioni di oggi".

