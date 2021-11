"Cena di gala o festa de L'Unità?": la Lega attacca a San Miniato

Chiunque abbia seguito in questi giorni le vicende di San Miniato ha appreso che venerdì 5 novembre per festeggiare l’avvio della Mostra del tartufo è stata organizzata una grande cena in onore del prelibato prodotto. Nel vedere la folta rappresentanza politica di esclusiva marca PD presente all’evento in molti avranno pensato che la elegante conviviale non era altro che la edizione 2021 della consueta festa autunnale del PD che si tiene in occasione della Mostra. Ma non è così, perché la cena di gala è stata organizzata da un Ente di diretta emanazione comunale, il cui scopo è quello di supportare il Comune nella gestione della Mostra del tartufo.

Una cena quindi organizzata non da un privato, che invita chi vuole, ma da un soggetto pubblico di diretta emanazione del Comune. Per tale motivo riteniamo che nella occasione si sarebbe dovuto tener conto che il Comune non è proprietà di una parte politica, e che comunque un minimo di bon ton istituzionale nei confronti di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale sarebbe stato necessario e opportuno.

Niente da dire sulla presenza di soggetti che rappresentano ruoli istituzionali come Presidenti di Regione, Provincia, Consigli regionali o Sindaci del comprensorio. Ma semplici Consiglieri Regionali o Parlamentari del PD – peraltro non tutti neppure rappresentanti del territorio - a quale titolo hanno partecipato all’evento? Per quale motivo analoghi esponenti politici di altri partiti erano assenti?

Il partito della Lega nella provincia di Pisa esprime due Deputati di cui una donna, una Senatrice, una Deputata europea e una Consigliera Regionale. Possiamo sapere per quali motivi nessuno di loro ha partecipato alla cosiddetta “cena di gala”. Una dimenticanza o cos’altro? La 50 esima edizione della Mostra del tartufo ha come tema di riferimento la donna. Le esponenti politiche della Lega della provincia di Pisa sono ben 4. Anche questo è sfuggito? O le donne vengono prese in considerazione solo se sono di sinistra?

Alcuni invitati “non politici” potrebbero essersi trovati in imbarazzo quando si sono resi conto che l’evento più che istituzionale aveva assunto l’aspetto partitico. È ipotizzabile che se ne ricorderanno in occasione di future analoghe occasioni.

Lega San Miniato