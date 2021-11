Contagi alti nel Senese, De Mossi: "Niente allarme, rispettiamo le regole e vacciniamoci"

"Rispettiamo le regole e continuiamo a tenere alto il livello di attenzione, nella consapevolezza che, almeno nei prossimi mesi, saremo costretti a convivere con questa situazione”. E’ l’appello del sindaco di Siena Luigi De Mossi dopo i dati emersi sui contagi da Coronavirus nel senese. “I riscontri che abbiamo – commenta il primo cittadino – ci dicono che si tratta di numeri molto significativi, dobbiamo continuare a mantenere altissima l’attenzione, osservando rigidamente le norme. Le strutture ospedaliere non sono sotto pressione, la terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte è lontana dai numeri purtroppo avuti nei mesi scorsi e anche la situazione dei ricoveri non preoccupa al momento . Il confronto con le autorità sanitarie è comunque costante, come del resto fin dall’inizio della pandemia: la sinergia fra istituzioni ha permesso al nostro territorio di mantenere un livello di sicurezza ottimale pur in pandemia e continueremo così”.

“Ricordiamo ai cittadini – conclude Luigi De Mossi - e anche ai tanti turisti che visitano Siena in queste settimane di rispettare le regole sulla sicurezza: la disinfenzione delle mani, l’utilizzo della mascherina, il divieto di assembramento, rispetto del distanziamento e delle norme sul green pass. Dobbiamo proseguire con la campagna di vaccinazione e anzi aumentare la velocità per quanto riguarda terza dose e categorie, come quella dei bambini, ancora non sottoposte a prime dosi”.

