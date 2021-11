Controlli in San Lorenzo: 28 sanzioni a commercianti. Multato straniero con vaccino non riconosciuto

Controlli mirati della Polizia Municipale in zona San Lorenzo. Venerdì sera una ventina di agenti di vari reparti (annona-amministrativo, Zona Centrale, Polizia di Comunità e Antidegrado) hanno effettuato una serie di accertamenti sulle attività economiche dell'area. Complessivamente sono stati controllati 36 esercizi e una quarantina di persone.

In tutte le attività è stato verificato, oltre alla regolarità dei lavoratori assunti, anche il possesso del green pass sia di titolari che di dipedenti e in un ristorante etnico è stato trovato un lavoratore che si era immunizzato con un vaccino non riconosciuto in Europa: per lui è scattata la sanzione e l'allontamento.

Gli agenti hanno accertate poi 28 violazioni, prevalentemente eccedenze di occupazioni di suolo pubblico e mancata esposizione dei prezzi. In esercizio commerciale di cibi etnici sono stati trovati alimenti congelati privi di indicazioni in merito a modalità di congelamento e scadenza e alimenti confezionati importati dall'estero privi degli elementi richiesti per la tracciabilità. É stata quindi contattata l'Azienda sanitaria che ha disposto il sequestro di alcuni chilogrami di alimenti.

In un'altra attività sono state contestate le violazioni per la bilancia, che non indicava la tara. "Agenti in borghese e agenti in divisa in un servizio mirato a controllare a tappeto il rispetto di tutte le regole in San Lorenzo - ha detto l'assessora alla sicurezza Benedetta Albanese -. Un impegno forte contro chi non rispetta le regole e contro ogni forma di degrado".