Coronavirus Empoli e Cuoio, 33 contagi

Arrivano di prima mattina i nuovi contagi per l'Asl Centro e per tutto il resto della Toscana nella giornata di oggi, lunedì 8 novembtre. Dopo il bollettino completo ecco i dati per l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio.

Zona Empolese Valdelsa 28 contagi

Montaione 2

Gambassi Terme 2

Castelfiorentino 5

Vinci 4

Montelupo Fiorentino 3

Certaldo 3

Capraia e Limite 1

Empoli 6

Montespertoli 1

Fucecchio 1

Zona comprensorio del cuoio 5 contagi

Castelfranco di Sotto 2

San Miniato 3

A breve il bollettino Asl Centro