I nuovi casi registrati in Toscana sono 263 su 12.689 test di cui 5.757 tamponi molecolari e 6.932 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,07% (6,2% sulle prime diagnosi). I dati sono in calo rispetto a ieri. Sono 87 i comuni in Toscana che riportano nuovi casi.

Ne dà notizia il presidente della Toscana Eugenio Giani nel report mattutino. I vaccini somministrati ieri sono meno di 5mila dosi. Tra oggi e domani verranno raggiunti i 6 milioni di vaccini.

Si attendono ulteriori informazioni dalla Regione e dalle Asl.

Contagi 8 novembre - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO