Dal controllo sulla patente (falsa) emerge l'ordine esecutivo di carcerazione

È stato fermato dagli agenti del reparto motociclisti della Polizia Municipale di Prato ieri per un normale controllo di polizia stradale ed a suo carico è emerso un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Genova.

Il controllo nei confronti dell'uomo, N.O., di 35 anni, di nazionalità marocchina, è iniziato nel viale Chang Zhou dove ieri pomeriggio gli agenti hanno fermato l’auto chiedendogli di esibire la patente di guida.

Il documento straniero che è stato mostrato agli agenti non ha però ingannato l’occhio esperto ed attento degli operatori, dal momento che questo appariva difforme rispetto agli specimen diffusi dalle Autorità competenti .

Di conseguenza il soggetto è stato denunciato per uso di patente falsa ed a seguito di più approfonditi controlli è anche risultato destinatario di un ordine esecutivo di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Genova.

L’uomo è stato quindi condotto al Comando di Polizia Municipale e, stamani è stato tradotto presso il carcere della Dogaia per scontare pena detentiva emessa per reati in materia di stupefacenti.