Dallo yoga alla pittura, il Centro giovani di Montopoli avvia nuovi corsi

Corsi al via al centro giovani del comune di Montopoli al Bosco ai Frati, grazie alla collaborazione fra Arci, comune di Montopoli e associazione La Ruzzola. A partire da questa settimana sono in partenza ben tre corsi che accompagneranno i “giovani di tutte le età” attraverso l’autunno. Tutti i corsi su svolgeranno negli ambienti del Centro Giovani di Montopoli, a San Romano, in via XXV Aprile e sono rivolti a ragazzi e ragazze dai 16 anni in su con una piccola quota mensile (informazioni ai contatti).

CORSO DI TEATRO ANIMALTEATRO

A cura di Leonardo Donati e Kendra Fiumanò

Modulo di 8 incontri, rivolto a chiunque abbia la curiosità ed il desiderio di approcciarsi ai linguaggi teatrali, attraverso l’uso del corpo, dei sensi e del proprio sé, in uno spazio pieno di occhi. TUTTI I SABATI DALLE 9,30 ALLE ORE 11,30. Informazioni al 3480565851 / 3407405618.

CORSO DI YOGA

A cura di Giulia Spinelli

Il vinyasa yoga si caratterizza per il suo dinamismo e la sua fluidità, il corpo, muovendosi da un asana all'altro, si muove sul ritmo del respiro trasformando la pratica in una meditazione in movimento. Le sequenze possono essere più o meno dinamiche, adattandosi al corpo e al livello dei e delle praticanti. Ogni classe diventa un gioco in cui si sente il corpo, cercando di trovare l'equilibrio tra sforzo e resa. TUTTI I MARTEDI' DALLE 15 alle 16. Informazioni al 3456112767.

CORSO DI PITTURA

A cura di Carla Daini

Le basi del disegno artistico, il tratteggio ed il chiaroscuro, le proporzioni e la prospettiva, le basi della pittura a olio, preparazione della tela e riporto del disegno. TUTTI I MERCOLEDI' dalle 17 alle 20. Informazioni al 3406371053.

Fonte: Associazione “La Ruzzola” - Arci Valdarno Inferiore