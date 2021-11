Ex leghisti moderati si smarcano da Salvini: nasce Centro a Palazzo Vecchio

Un nuovo gruppo consiliare, un nuovo progetto politico che guarda ai moderati del centrodestra che non si riconoscono più nei "partiti-persona". Si chiama Centro ed è stato presentato oggi in conferenza stampa dal candidato sindaco del centrodestra per Firenze (e capogruppo nella nuova compagine) Ubaldo Bocci, il vice presidente del Consiglio comunale Emanuele Cocollini e il presidente della commissione Controllo Antonio Montelatici. Presenti anche i consiglieri del nuovo gruppo formato anche al Q1 Marco Passeri e Sergio Massai. Infine Vittorio Battini, consigliere comunale ad Empoli anch'egli uscito dalla Lega per aderire al nuovo progetto.

"Siamo un 'Centro' che però appartiene al centrodestra – ha precisato Bocci -. Vogliamo rappresentare quell'elettore di centrodestra che non trova in questa coalizione un riferimento, noi gli diamo un'alternativa. La nostra area di riferimento è il Ppe. Siamo a favore del green pass e della campagna vaccinale. Siamo sostenitori dell'operato del presidente del Consiglio Draghi, della sua moderazione accompagnata dalla necessaria fermezza per raggiungere obiettivi importanti".

Fonte: Comune di Firenze