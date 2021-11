Furti nei supermercati, 5 denunciati a Monsummano

I Carabinieri della Compagnia di Montecatini Terme sono riusciti ad identificare e denunciare gli autori, cinque in totale, di un furto aggravato commesso nel mese di settembre all’interno del supermercato Conad di Monsummano Terme, e di un furto e tentato furto commessi nel mese di ottobre nel Panda Market anch’esso sito a Monsummano Terme.

Nel mese di settembre 2021, un’anziana donna di anni 79, mentre si trovava all’interno del supermercato Conad sito in Monsummano Terme in via Francesca Cintolese, subiva il furto del portafogli custodito all’interno della propria borsa, contenente documenti d’identità e 200 euro in contanti. La signora mentre era intenta a scegliere dei dolciumi in compagnia del nipote aveva infatti lasciato la borsa sul carrello della spesa, per poi accorgersi solo in cassa di non aver più il portafogli con sé.

Attraverso i filmati della videosorveglianza pubblica, è stato possibile risalire ai dati identificativi del mezzo in uso ai tre soggetti autori del furto. La successiva attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Monsummano Terme ha consentito di identificare i reali utilizzatori dell’autovettura utilizzata e di identificare con precisione gli autori del furto anche attraverso le immagini della videosorveglianza interna al supermercato.

Sono stati dunque denunciati tre cittadini peruviani rispettivamente di 36, di 47 e 35 anni, tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Nel successivo mese di ottobre, invece, un cittadino cinese di 25 anni, gestore dell’attività commerciale ad insegna Panda Market, sita in Monsummano Terme, denunciava di aver subito un furto di merce per un valore di circa 100 euro e un tentativo di furto da parte di ignoti, non concretizzatosi per il suo tempestivo intervento, (i soggetti si erano già impossessati della merce esposta che hanno abbandonato una volta vistosi scoperti).

I primi accertamenti compiuti dai Carabinieri della Stazione di Monsummano Terme, permettevano anche in questo secondo caso di risalire ai dati identificati dell’autovettura utilizzata dai malfattori per fuggire. Nel corso delle repentine indagini, i Carabinieri sono riusciti ad identificare anche gli utilizzatori del mezzo in questione, grazie sia alle immagini della videosorveglianza interna all’attività commerciale che attraverso il contributo testimoniali della parte lesa.

Sono stati dunque denunciati due italiani rispettivamente di 47 e 26 anni, con precedenti per simili reati.