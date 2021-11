Giani: "630mila non vaccinati, 200mila 'no vax'. Mandela Forum aperto per tutto novembre"

In Toscana sono fuori dalla vaccinazione 630mila persone, tra questi quasi 200mila persone che potrebbero vaccinarsi ma che non lo fanno. Il resto riguarda bambini sotto i 12 anni, persone con patologie che impediscono la vaccinazione in sicurezza.

Lo afferma il presidente della Regione Eugenio Giani durante un intervento a margine di un evento quest'oggi.

"Tra queste 630mila persone il virus continua a circolare - afferma Giani -, sono convinto che se assottigliamo il più possibile questa percentuale ridurremo le preoccupazioni per i giorni a venire. Abbiamo un tasso di ospedalizzazione al 5%, quando il limite è del 15%, la situazinoe è sotto controllo".

Sull'aumento dei casi a Siena, tema su cui è intervenuto anche il sindaco Luigi De Mossi, Giani ha affermato: "Oggi siamo a 263 casi, un giorno sale più un provincia, un giorno sale l'altra, ma sento che finora siamo a un livello controllato".

Infine alla domanda sulla chiusura o proroga degli hub vaccinali Giani ha detto: "Non programmiamo la chiusura, il Mandela Forum è stato ampliato per sicurezza fino al primo dicembre per evitare contraccolpi psicologici per chi si è vaccinato. Ma non possiamo comunque tenere aperte strutture con un potenziale di vaccinazione di oltre 4mila persone se ieri se ne sono vaccinate non più di 5-6mila".