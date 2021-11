Si ribalta con l'auto a Montefalcone, illeso 51enne

Ha avuto una grande fortuna il 51enne che questa mattina si è ribaltato a bordo della sua auto in via Montefalcone, nella strada che costeggia i boschi sulle colline di Castelfranco di Sotto. Infatti nell'incidente avvenuto poco dopo le 7.30 di oggi, lunedì 8 novembre, non si è procurato ferite rilevanti. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco di Castelfranco e la polizia municipale. Il traffico non ha subito limitazioni e l'uomo è stato trasferito per precauzione al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.