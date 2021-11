Indennità aumentate ai sindaci, nell'Empolese Valdelsa +51%

Anche la politica soffre l'inflazione, e si adegua gli stipendi. Le attuali indennità dei sindaci e amministratori locali, effettivamente, si contano ancora in Lire: risale a 21 anni fa l'ultima legge (Decreto 119 del 4 aprile 2000) che stabiliva i limiti massimi percepibili in relazione al numero di abitanti delle città amministrate. L'inflazione, però, avrebbe eroso del 34,1% quegli importi.

Adesso, secondo le anticipazioni del Sole 24 Ore, il Governo Draghi avrebbe deciso di rimediare. Nella bozza della nuova legge di Bilancio ci sarebbe proprio una riforma delle indennità: un pacchetto che in alcuni casi aumenta l'importo massimo percepibile del 160%, e riguarderebbe circa 35mila persone tra sindaci, vicesindaco, assessori e presidenti del consiglio comunale. Un adeguamento progressivo fino al 2024 nei termini di qualche centinaia di milioni di euro, che sarebbe coperto solo parzialmente dallo Stato, così come ipotizza il Sole 24 Ore. Una parte ricadrebbe sui Comuni, dunque sui cittadini.

Dalle anticipazioni del quotidiano, la riforma prevederebbe una serie di rivalutazioni della cifra massima percepita a seconda della popolazione e del ruolo della città. I sindaci metropolitani potranno raggiungere la medesima cifra dei presidenti di Regione, ossia 13.800 euro lordi, mentre negli altri capoluoghi si va dall'80% di quella cifra per città con oltre 100mila abitanti al 70% per minore popolazione. Per i Comuni non capoluogo, invece, si va dal +45% dei più grandi fino al +116% sotto i 3mila abitanti. Un Comune capoluogo con meno di 50mila abitanti può arrivare anche ad un incremento di 160%. Ricordiamo, però, che si tratta di cifre al momento approssimative, nonché di indennità massime (non è detto che tutti i sindaci prendano la cifra piena).

Cosa cambia nell'Empolese Valdelsa? Gli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa non sono, innanzitutto, capoluogo. Stando alle stime del Sole 24 Ore e ai dati ISTAT del 2021, i sindaci di Montaione e Gambassi Terme, con meno di 5mila abitanti, arriverebbero a percepire una indennità massima lorda dai 1.952 euro ai 3.036 euro entro il 2024, con un aumento del 56%. Il sindaco di Capraia e Limite, con 7.854 abitanti, arriverebbe a percepire +59% entro il 2024, passando da 2.510 a 4.002 euro. I sindaci di Castelfiorentino, Certaldo, Cerreto Guidi, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci, con una popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 persone, passerebbero da un'indennità massima di 2.789 euro a 4.140 euro, ossia +48%. Infine per il sindaco del Comune più grande, Empoli, con 48mila abitanti circa, si prospetterebbe un aumento del 55%, passando da 3.114 a 4.830 euro entro il 2024. In termini di banale media, quindi, la spesa per i sindaci dell'Empolese Valdelsa sarebbe superiore del 51%. A questa cifra vanno poi aggiunti gli aumenti di vicesindaco, assessori e presidenti del consiglio comunale.

Ricordiamo che al momento si tratterebbe solo di una anticipazione e che non conosciamo gli importi percepiti dai sindaci del territorio che potrebbero anche essere inferiori di quelli massimi. Si tratta insomma di stime fatte, calcolatrice alla mano, sulla base di anticipazioni di una legge che ancora non è stata approvata. Inoltre, trattandosi di un importo massimo percepibile, non è detto che se anche la legge passasse aumenterebbero automaticamente gli stipendi.

Tirando le somme, non sembra di per sé errata la logica di riadeguare gli stipendi erosi dal costo della vita, a maggior ragione se si tratta di incarichi di responsabilità; eppure sembra che lo stesso principio non valga sempre anche per i lavoratori. Due pesi, due misure. Insomma, è proprio il caso di dirlo: la 'casta' costa.

POPOLAZIONE RESIDENTE al 1 GENNAIO 2021 (ISTAT) E AUMENTO INDENNITA' MASSIMA DEI SINDACI

EMPOLI - 48.368 - +55%

CAPRAIA E LIMITE - 7.854, +59%

CASTELFIORENTINO - 17.279, +48%

CERTALDO - 15.690, +48%

CERRETO GUIDI - 10.744, +48%

FUCECCHIO - 22.842, +48%

GAMBASSI TERME - 4.828, +56%

MONTAIONE - 3.529, +56%

MONTELUPO FORENTINIO - 14.363, +48%

MONTESPERTOLI -13.200, +48%

VINCI - 14.525, +48%