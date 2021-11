La Regione in campo contro il cancro della cervice uterina

Il 17 novembre del 2021 sarà il primo anniversario della Strategia globale per l'eliminazione del cancro della cervice uterina lanciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L’obiettivo è eliminare questo tipo di tumore entro il 2030 grazie ai vaccini, alla prevenzione e ad un adeguato trattamento. Per sottolineare l’impegno nel perseguimento di questi obiettivi l’OMS invita le autorità dei singoli Stati a illuminare monumenti e luoghi simbolici con il colore ‘teal’, una tonalità di blu tendente al verde, simbolo della sensibilizzazione sul cancro cervicale.

Domani, martedì 9 novembre, alle 12, in Sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso verranno presentate le iniziative delle Toscana alla presenza del governatore Eugenio Giani; del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo; della consigliera regionale Donatella Spadi e di Francesca Brogi, sindaco di Ponsacco e coordinatrice di Anci giovani.

L’accesso al palazzo del Pegaso resta contingentato con obbligo di green pass. I giornalisti, muniti di certificato verde, che intendano seguire la cerimonia possono fare richiesta inviando una mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale<mailto:ufficiostampa@consiglio.regione.toscana.it>. Gli accrediti saranno comunque limitati. Per coloro che non potranno essere accreditati in presenza, sarà possibile accreditarsi per seguire la conferenza stampa da remoto.