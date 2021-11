La Tavola della Pace dona 31 tablet all'Ipsia di Pontedera

Una campagna di raccolta fondi che ha dato i suoi frutti e poi l’agognata consegna, avvenuta lo scorso venerdì 5 novembre. Da questo lunedì la scuola IPSIA A. Pacinotti di Pontedera potrà contare quindi su 31 tablet di ultima generazione che andranno ad integrare il materiale già in dotazione alla scuola e serviranno a garantire agli alunni e alle famiglie meno abbienti la possibilità di seguire la didattica a distanza (quando necessario) e la formazione professionale continua nell’uso delle didattiche digitali.

A donare questi strumenti tecnologici all’istituto scolastico pontederese è stata la Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus che ha promosso su CrowdForLife, il portale di crowdfunding del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, insieme all’Associazione Crescere Insieme ODV/ETS, la campagna di raccolta fondi a sostegno del progetto “In rete c’entro anche io”.

La somma totale raccolta è stata di 11.859 € e ha superato anche l’obiettivo prefissato (10.000 euro).

L’obbiettivo come ha dichiarato il Presidente della Tavola della Pace, Pietro Pertici che ha consegnato i 31 tablet alla dirigente dell’IPSIA , Maria Giovanna Missaggia, è quello di contrastare le disuguaglianze in ambito scolastico, permettendo anche a chi non ha possibilità di avere gli stessi mezzi per studiare.

Il progetto di crowdfunding sostenuto dalla stessa Crédit Agricole, da Belvedere Spa, da Ecofor Service Spa, da FarmaValdera Srl e supportato istituzionalmente dall’Unione Valdera, permetterà inoltre l’implementazione del programma di mediazione linguistica, dell’IPSIA Pacinotti, rivolto agli studenti stranieri che arrivano in Italia ma non conoscono la nostra lingua.

Alla cerimonia di consegna dei tablet alla dirigente scolastica Missaggia hanno preso parte oltre a Pietro Pertici, Presidente della Tavola della Pace, anche Sonia Forsi, Presidente dell’associazione Crescere, Filippo Frediani (resp. Area Commerciale Toscana Ovest di Crédit Agricole e Alberto Mangini (Presidente di FarmaValdera).

La Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus e l’Associazione Crescere Insieme ODV/ETS hanno ringraziato in modo unitario tutti coloro che hanno creduto nel progetto per la generosità dimostrata sostenendo la realizzazione di attività che hanno come finalità complessiva quella di garantire a tutti e tutte i mezzi di cui hanno bisogno per un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, come previsto d’altronde dagli obiettivi 4 e 10 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Fonte: Unione Valdera