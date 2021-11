Lavori sulla Sr 429 Bis ‘Raccordo Drove’ in zona Barberino Tavarnelle

Per effettuare in sicurezza lavori di asfaltatura, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sr 429 Bis ‘Raccordo Drove’ la chiusura al traffico della corsia sinistra in direzione Raccordo Autostradale Fi-Si/Certaldo, dal km 2+500 al km 3+055 circa, nel comune di Barberino e Tavarnelle.

La chiusura permarrà del giorno fino a domani dalle 8 alle 18.

Inoltre, domani, mercoledì e giovedì con orario 8-18, è prevista la chiusura al traffico della corsia destra in direzione San Gimignano e dello svincolo di immissione provenienza da Certaldo, dal km 2+000 al km 3+055 circa.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa