ADDETTO/A ALLA RIFINITURA E TERMONASTRATURA

La risorsa dovrà occuparsi della cucitura e della rifinitura finale di indumenti impermeabili.

La risorsa, utilizzando le principali tipologie di macchine da cucire, si occuperà della termonastratura, cucitura e della rifinitura finale del prodotto.

Si richiede esperienza pregressa nella mansione, capacità di utilizzo di macchine da cucito e disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

OPERAIO/A ADD. ZONA CALDA

La risorsa, inserita nel reparto di produzione, si occuperà della gestione dei forni per la lavorazione del prodotto aziendale. Si richiede minima esperienza in produzione o nel settore vetro, disponibilità a lavorare con orario a giornata e 3 turni (ciclo continuo) e, infine, capacità di lavorare in ambienti con temperature elevate.

Luogo di lavoro: Empoli

LETTURISTI CONTATORI ACQUA

Le risorse di occuperanno della lettura dei contatori dell'acqua. I candidati ideali presentano esperienza, alternativamente, nella lettura dei contatori Acqua/Gas, come corriere oppure come idraulico.

Si richiede, altresì, diploma di scuola superiore, esperienza in attività lavorative non confinate (e quindi sottoposte ad agenti atmosferici), disponibilità immediata, patente B.

Luogo di Lavoro: Empoli

ADDETTO/A MANOVIA

La risorsa inserita dovrà occuparsi di mansioni legate alla manovia di montaggio quali assemblaggio, fissaggio e controllo qualità.

La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa nella mansione, preferibilmente su scarpe sneakers, e si rende disponibile da subito.

Luogo di Lavoro: Empoli

ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE MECCANICA

La risorsa si occuperà di svolgere lavori di manutenzione e riparazione su macchine da cucire.

La risorsa ideale è in possesso di un diploma di perito meccanico o elettrotecnico e dimostra interesse per il mondo della manutenzione.

Luogo di lavoro: Empoli

PERITI ELETTROTECNICI E MECCANICI

Le risorse, inserite nel reparto di produzione, si occuperanno contemporaneamente delle mansioni legate all'assemblaggio dei forni e alla loro manutenzione.

Requisito fondamentale è rappresentato dall'aver conseguito un diploma in elettrotecnica o meccanica. Completano il profilo la predisposizione al lavoro manuale ed essere disponibili da subito.

Luogo di lavoro: Circondario empolese-vald’elsa

