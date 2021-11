Mostra su Dante alla Fornace Pasquinucci di Capraia, 50 artisti all'opera

Con sabato 13 novembre si avvia a conclusione il progetto “Dante alla Fornace Pasquinucci” realizzato dal Comune di Capraia e Limite in collaborazione con il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci ai fini dell’inserimento nei festeggiamenti “Dante 700” della Regione Toscana.

Dopo l’uscita del video “Dante fra fede e ragione”, oggi visibile sui canali YouTube e fb del Gruppo stesso, si inaugura la mostra sociale “E uscimmo a riveder le stelle” che rimarrà in atto fino al 27 Novembre.

Ne sono protagonisti una cinquantina di artisti del gruppo (pittori, scultori, ceramisti, fotografi, ecc.) ognuno dei quali ha interpretato a proprio modo il titolo della mostra che è, si una citazione specifica di un famoso verso dell’Inferno di Dante, ma anche una beneaugurante allusione alla situazione attuale per una auspicata nuova normalità. E quindi gli artisti, ognuno con la propria forma espressiva e dando al titolo l’interpretazione personalmente più sentita, daranno vita ad un’esposizione varia e articolata che non mancherà di interessare i visitatori chiamati anche ad individuare in ciascuna opera, ed il titolo sarà in ciò d’ausilio, il riferimento, dantesco o simbolico, da ogni artista prescelto.

Della mostra stessa è stato realizzato un catalogo con tutte le opere ed arricchito con la presentazione ed un commento critico, in calce alle opere stesse, del Prof. Federico Napoli, esperto d’arte che sarà presente anche alla inaugurazione.

L’inaugurazione avverrà appunto sabato 13 novembre alle ore 17.30, alla presenza anche di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e naturalmente con grande partecipazione dei protagonisti. La mostra, come detto, rimarrà aperta fino a sabato 27 novembre e sarà visitabile nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica con orario 17-19.

Ovviamente per l’ingresso in ogni circostanza è necessario green pass e mascherina.

Il Comune di Capraia e Limite ed il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci contano sull’ampio afflusso di frequentatori abituali e visitatori occasionali che caratterizza le mostre organizzate nei fascinosi locali della “ex Fornace Pasquinucci” di piazza Dori in Capraia Fiorentina.

Fonte: Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci