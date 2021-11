Tanti auguri a Paolo Taviani: il regista sanminiatese festeggia 90 anni

È un giorno di festa oggi a San Miniato: il regista Paolo Taviani spegne le 90 candeline. Uno dei primi a fargli gli auguri, su Facebook, è stato il sindaco Simone Giglioli: “Oggi voglio fare gli auguri di buon compleanno ad un nostro illustre concittadino che compie 90 anni: Paolo Taviani” ha postato il primo cittadino sanminiatese.

“Insieme a Vittorio ha scritto una delle più belle pagine di storia del cinema italiano, senza tradire mai le proprie origini e il grande amore per San Miniato. Da tre anni Vittorio ci ha lasciati e, da allora, Paolo ama definirsi 'un mezzo regista' perché metà di lui non c'è sul set. Questo compleanno arriva proprio mentre sta dando gli ultimi ritocchi al suo primo film 'in solitario', ancora una volta ispirato a Pirandello e al suo racconto omonimo 'Leonora addio', che speriamo di poter vedere presto. Paolo per noi è un emblema, un punto di riferimento per la nostra comunità che oggi vuole celebrare questo traguardo così importante. Buon compleanno Paolo!”.

Taviani ha ricevuto la telefonata anche dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, il quale ha ricordato i meriti conseguiti insieme al fratello Vittorio per la cultura italiana, grazie al lavoro condotto nel cinema per oltre settant'anni.