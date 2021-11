Piazzale Lotti, demoliti rudere e muri: spazio al campo da basket

Sabato 6 novembre, alla presenza del Sindaco, della Giunta e coinvolgendo l’associazione sportiva Montesport, è stato inaugurato l’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dei muri e il rifacimento della “pistina” da pallacanestro in piazzale Lotti. Durante l’inaugurazione l’associazione sportiva ha coinvolto tanti bambini e ragazzi che – assieme al Sindaco – hanno giocato a basket.

Nell’angolo a sinistra del piazzale sorgeva un piccolo edificio, ormai fatiscente e pericoloso, che era destinato a sede della ASD Montespertoli, mentre i muri a retta presentavano ormai criticità strutturali importanti. È stato quindi necessario procedere con la ristrutturazione: l'edificio e i muri sono stati demoliti e si è successivamente proceduto con la costruzione di un nuovo muro a retta con gabbie armate.

L'intervento, iniziato la scorsa primavera, ha un volume complessivo di 300.000 euro ed ha coinvolto i muri perimetrali del piazzale e il mantenimento, con ristrutturazione, dell'area gioco (sono stati installati nuovi canestri e sono stati scelti nuovi elementi di arredo urbano).

Il progetto di riqualificazione dell’area, inoltre, ha previsto anche l’inserimento sul nuovo muro della scritta “MONTESPERTOLI” in acciaio corten e l’installazione di un totem informativo con foto storiche e una descrizione che ricordi non soltanto la sede dell’ASD Montespertoli, ma anche la storia dell’adiacente ex campo sportivo comunale.

La progettazione del piazzale, tuttavia, non si conclude qui. L’Amministrazione Comunale di Montespertoli ha appena presentato un progetto di riqualificazione per tutta l’area, sperando di sfruttare i fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede la creazione di un parco-giardino al centro del quale sorga il nuovo Teatro Civico di Montespertoli. L’edificio sarà progettato architettonicamente con idee modulari tali da renderlo sfruttabile sia in inverno (come teatro-cinema al chiuso) che in estate (come anfiteatro all’aperto). All’interno dell’area troveranno altresì spazio aree gioco/polivalenti, skatepark, nuovi parcheggi e spazi pedonali, oltre che collegamenti carrabili e pedonali adeguati.

"L’intervento di piazzale Lotti è il primo passo per la riqualificazione complessiva dell’area. Dopo mesi di lavori riconsegnamo alla cittadinanza spazi più vivibili, sicuri e decorosi, migliorando sensibilmente la vivibilità e l’estetica di uno dei punti più sensibili di Montespertoli. Vogliamo proseguire su questa strada, ed è per questo che intendiamo sfruttare le opportunità legate al PNRR e al Next Generation EU. Soltanto con ambizione possiamo cambiare il volto, la storia e il futuro del nostro paese" commenta il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Pierini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa