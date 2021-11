Rifiuti accumulati per sciopero, dalla giunta di Siena chiesta più collaborazione

“Serve maggiore collaborazione da parte di tutti, consapevoli come lo sciopero sia un diritto. L’amministrazione comunale ha fatto il dovuto per comunicare i disagi che sarebbero potuti emergere, chiedendo attenzione da parte di cittadini ed esercenti”. Così l’assessore all’ambiente del Comune di Siena Silvia Buzzichelli commenta la situazione che si è verificata, soprattutto nel centro storico della città, nella giornata di oggi, lunedì 8 novembre, per la mancata raccolta dei rifiuti. L’ampia adesione alla giornata di sciopero proclamata dalle organizzazioni sindacali ha infatti portato ad alcuni disagi e accumulo di rifiuti in alcune parti della città.

“Sia l’amministrazione comunale – aggiunge Buzzichelli – sia il gestore Sei Toscana hanno ampliato la comunicazione ai cittadini e agli esercenti, chiedendo di evitare, soprattutto nel centro storico, il conferimento dei rifiuti nella giornata di oggi. Purtroppo in alcuni casi questo non è avvenuto e il mancato passaggio dei mezzi di raccolta ha creato diversi disagi. Cercheremo in futuro di segnalare con ulteriore attenzione eventuali situazioni critiche, ma in queste occasioni è chiaro come diventi fondamentale l’aiuto da parte di chi i rifiuti li conferisce. Solo tutti insieme possiamo riuscire a limitare danni e disagi. Invito cittadini ed esercenti a informarsi anche attraverso il portale del Comune (www.comune.siena.it)”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa