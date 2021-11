Una giornata da bibliotecario per i più piccoli, gli eventi della Fucini

Le iniziative della biblioteca comunale “Renato Fucini” sono riprese a pieno ritmo: dalla tradizionale Ora del Racconto al nuovo Bibliocinema a tema; dai gruppi di lettura per ragazzi e adulti ai nuovi appuntamenti del format Empoli che scrive; dagli incontri di Sferruzza, Sferruzza, dedicati alla maglia e alla buona compagnia, a quelli di Voglia di Legger-si condotti dall’Associazione Logos, che ci accompagnano nell’esplorazione delle nostre emozioni, problematiche ed opportunità.

Accanto a questi, che rappresentano un po’ la tradizione della Fucini, ci sono le novità del 2021: i laboratori della cosiddetta Officina 2030 (per bambini dai 4 ai 10 anni) che con l’uso del digitale o con i metodi tradizionali (carta, colla, pennarelli e manualità) approfondiscono e sperimentano i temi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; le Letture coi baffi, rivolte ai bambini un po’ più grandi e condotte da un bibliotecario multimediale e musicista, per un’esperienza di lettura davvero coinvolgente!

A queste, che si svolgono durante la settimana, si aggiungono le iniziative del sabato pomeriggio, sempre nuove e diverse: L’Ora del Racconto del Sabato, ricca di sorprese e colpi di scena; La Biblioteca Spettacolare, che mette in scena la lettura per un esperienza davvero coinvolgente; gli Autori a merenda, che vi permettono di incontrare quel “personaggio misterioso” che inventa i personaggi delle vostre storie preferite.

Una grande novità di novembre è l’iniziativa BIMBINBIBLIO!

Una giornata da bibliotecario. Una volta al mese, su appuntamento, i bambini potranno diventare Bibliotecari per un giorno (o meglio, per un'ora) sperimentando insieme ai bibliotecari di professione gli aspetti più importanti e divertenti del lavoro in biblioteca! Dal riordino dei libri sugli scaffali, aiutati da simboli speciali per chi non sa leggere, alla timbratura e preparazione dei segnalibri; dall’allestimento delle vetrine espositive all’Ora del Racconto per ospiti speciali! I bambini potranno sedersi sulla mitica “Papalla”, la poltrona della Torre del Racconto, per essere i protagonisti attivi di momenti molto emozionanti.

Antonella Toso sarà la tutor dei piccoli partecipanti e insegnerà loro i trucchi del mestiere: un'ora dietro la scrivania con tanto di cartellino di riconoscimento e alla fine del percorso il Diploma del Bibliotecario.

L'iniziativa si svolge sabato 13 novembre, dalle 10 alle 12; è rivolta ai piccoli dai 4 ai 7 anni ed è organizzata a slot di 1 ora: per ogni "turno di lavoro" è possibile accogliere al massimo 2 bambini.

Info e prenotazioni: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it; 0571/757873.

Ulteriore novità della settimana è il primo incontro del ciclo Autori a merenda per conoscere di persona le mitiche figure che inventano le storie che tanto amiamo. In occasione della giornata mondiale della Gentilezza, il 13 novembre, i piccoli lettori potranno incontrare Cristina Bartoli, bibliotecaria, pedagogista e autrice di alcuni albi illustrati, tra cui il nuovissimo Parole morbide, Parole ruvide (Federighi editore, 2021).

Le parole danno voce alle nostre emozioni e sono un potente strumento di relazione. Con le parole morbide possiamo accarezzare, con quelle dire possiamo ferire. In Parole morbide, parole ruvide - Emozioni da sentire, Cristina Bartoli (testi) e Denise Diamanti (illustrazioni) ci parlano della gentilezza, del prendersi cura ma anche del confronto con la rabbia e le emozioni più complesse. In fondo al libro ogni bambino può raccontare con le sue parole le emozioni provate e imparare divertenti filastrocche "scaccia rabbia".

Della stessa autrice, ricordiamo anche il divertentissimo Ora non posso, dove il piccolo Marco scopre un oggetto desueto: il libro! Purtroppo Marco non sa leggere, e chiede la collaborazione dei membri della sua famiglia, ma nessuno in casa sembra avere tempo per lui. Fortunatamente, la nonna smemorata che ha dimenticato gli occhiali ha un’idea geniale: lo accompagna in biblioteca, e lì, oltre a trovare una coinvolgente Ora del Racconto, troverà tanti altri libri per esplorare innumerevoli posti speciali.

I posti speciali sono proprio quelli descritti nel suo primo albo illustrato C’è sempre un posto speciale, che ci fa riflettere sul valore della lentezza, sulla bellezza delle piccole cose, sulla opportunità, a volte, di fermarsi a godere dell’adesso.

Ecco i dettagli del programma di questa settimana:

Lunedì 08 novembre, ore 17

#GLI SCOMPAGINATI

Incontro del Gruppo di lettura ragazzi della Fucini. L'incontro si svolgerà online alle ore 15.

È rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni che di mese in mese condividono letture suggerite dai bibliotecari o dagli amici, o scoperte vagando tra gli scaffali.

Per partecipare, scrivete a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it o telefonate al numero 0571/757873. È necessario compilare un modulo per l'autorizzazione privacy firmato da entrambi i genitori o da chi detiene la responsabilità genitoriale del partecipante.

Lunedì 08 novembre, ore 15.30

#SFERRUZZA, SFERRUZZA

Chissà quale sarà il nuovo progetto delle nostre instancabili Sferruzzanti! Dopo le coperte di Vivavittoria e le mascotte di Germogli, chissà a cosa staranno lavorando le simpaticissime signore della maglia. Partecipate al gruppo Sferruzza Sferruzza per scoprirlo. Le Sferruzzanti sono molto accoglienti e disponibili ad aiutare chi vuole muovere i primi passi nel mondo dei ferri! Se invece sapete già sferruzzare, sarà un'ottima occasione per condividere progetti, chiacchiere e risate. L'incontro si svolge in biblioteca. Per partecipare è necessario essere in possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) e di un documento di identità

Martedì 09 novembre, ore 17

#L'ORA DEL RACCONTO

Una nuova settimana è cominciata e nuove avventure sono pronte ad aspettarvi nella Torre del Racconto con la bibliotecaria Antonella! La nuova organizzazione dell’Ora del Racconto vi permetterà inoltre di poter usufruire di un servizio personalizzato di consulenza agli scaffali: vi basterà esprimere un desiderio di lettura, e sarete esauditi! Per bambini dai 4 agli 8 anni.

Per organizzare al meglio l'attività, la prenotazione è consigliata al 0571/757873 o sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Mercoledì 10 novembre, ore 17

#LEGGERE SOTTO I BAFFI

Dopo il successo della prima edizione, il bibliotecario con i baffi (veri o finti?) torna anche questo mese con chissà quali novità! L’incontro si caratterizza per la scelta di letture insolite e coinvolgenti, l’accompagnamento musicale e… la voce maschile! La lettura coi baffi è indicata per bambini dai 6 ai 9 anni.

Prenotazione consigliata per organizzare al meglio l'evento (sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it ; 0571/757873).

Venerdì 12 ottobre, ore 17.15

#BIBLIOCINEMA

Il Bibliocinema del mese di novembre propone storie di coraggio e di ribellione, storie in cui il protagonista più debole è destinato a raggiungere grandiosi obiettivi e storie che metteranno in discussione le abitudini di tutti noi! Non perdetevi le nostre proposte. Chiamate in biblioteca per sapere cosa abbiamo scelto per voi. Divertimento assicurato!

Prenotazione consigliata per organizzare al meglio l'evento (sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it ; 0571/757873).

Sabato 13 novembre, dalle ore 10

#BIMBIMBIBLIO! Diventa anche tu bibliotecario per un giorno

Primo appuntamento con la professione del bibliotecario spiegata dalla bravissima Antonella Toso.

Timbri, prestiti, riordino e letture... sarete voi i protagonisti della Sezione Ragazzi!

Per bambini dai 4 ai 7 anni. Massimo due bambini per turno (della durata di un'ora).

Prenotazione richiesta: (sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it ; 0571/757873).

Sabato 13 novembre, ore 17

#AUTORI A MERENDA: PAROLE MORBIDE, PAROLE RUVIDE

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, la biblioteca di Empoli vi propone un pomeriggio speciale: l'incontro con l'autrice Cristina Bartoli che leggerà e presenterà il suo ultimo libro "Parole morbide, parole ruvide" (Federighi Editore, 2021). Firmacopie alla fine della lettura. Per bambini dai 3 ai 7 anni.

Prenotazione consigliata per organizzare al meglio l'evento (sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it ; 0571/757873).

Per partecipare a tutti gli eventi è obbligatorio il possesso del Green Pass (per i maggiori di 12 anni) e di un documento di identità.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa