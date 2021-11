Università di Pisa: al via le iscrizioni al corso di alta formazione gratuito sulla transizione ecologica

Solo trenta posti disponibili e iscrizioni aperte sino al 24 novembre per il corso di alta formazione “Ecoesione. Strumenti per promuovere la giustizia sociale nella transizione ecologica” dell’Università di Pisa. Aperto a tutti e gratuito, il corso è riconosciuto dal MIUR ai fini della formazione del personale della scuola (Legge 107/2015, art 1. c. 124).Le lezioni si svolgeranno interamente in presenza al Dipartimento di Economia e Management (via Cosimo Ridolfi, 10, Pisa) dal 26 novembre 2021 al 26 febbraio 2022, per un totale di 76 ore suddivise in 5 moduli più un seminario finale.