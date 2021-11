Associazione Nazionale Carabinieri San Miniato, Patti confermato al vertice

L’Assemblea dei Soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di San Miniato, riunita presso la sala Convegni della Misericordia di San Miniato Basso, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica per il quinquennio 2021-2026, composto da 9 Carabinieri in congedo.

Il Consiglio in occasione della prima riunione, ha provveduto alla nomina dei vertici dell’Associazione che hanno visto la conferma a Presidente del Luogotenente Patti Benedetto e nominato il Carabiniere Aus. Taddeini Piero nuovo Vicepresidente della Sezione di San Miniato.

Il nuovo Consiglio, oltre ai citati Patti Benedetto e Piero Taddeini, è composto dai Consiglieri Luogotenente Michele Cav. Uff. Contino, Brigadiere Capo Zaffonte Nunzio, Brigadiere Filippi Dario e Carabinieri Aus. Baldacci Enrico, Fiornovelli Filippo, Locci Massimo e Malavolti Marco.

Nell’occasione sono stati nominati:

- Segretario Luogotenente C.S. Oteri Andrea.

- Revisori dei Conti Car.Aus.Gozzini Stefano e Car.Aus.Bachini Carlo.

Il Presidente ha parlato a nome del nuovo Consiglio al termine dell’Assemblea : “Ringrazio tutti i soci della Sezione, Effettivi, Familiari e Simpatizzanti. Un ringraziamento particolare va al Gruppo Volontariato Operativo, che si è distinto per impegno e professionalità durante i numerosi servizi effettuati in occasione delle ricorrenze organizzate dall’Amministrazione comunale e dagli Enti preposti alla promozione sociale, culturale e sportiva. Da sottolineare l’importante supporto dato dall’Associazione alla cittadinanza, durante il particolare periodo di emergenza dettato dalla pandemia Covid-19. Attività e comportamenti che rimarcano lo spirito che anima l’Associazione Nazionale Carabinieri per le attività di volontariato indirizzate al conseguimento di finalità assistenziali, sociali, culturali e con il compito di tenere vivo fra i Soci il sentimento di devozione alla patria e consolidare il culto delle gloriose tradizioni dell’Arma”.

La Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di San Miniato conferma le priorità a cui lavorerà già a partire dai prossimi giorni per l’attivazione, dei meccanismi di crescita virtuosa della Sezione attraverso iniziative che consentiranno di proseguire il programma già impostato, di concreto sostegno alle Istituzioni sia in ambito sociale, culturale e turistico in aiuto alla cittadinanza in collaborazione con le Forze dell’Ordine del territorio comunale.