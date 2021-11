Brindano con lo champagne dopo il furto, incastrati dalle impronte digitali

Galeotto fu lo champagne con cui i ladri avevano brindato per festeggiare il colpo in un appartamento di Firenze in via Morandi, zona Careggi.

I carabinieri hanno incastrato un 22enne e un 32enne, entrambi georgiani, dopo il furto avvenuto la scorsa estate proprio grazie alla bottiglia di champagne. Con le impronte digitali lasciate proprio su di essa, i militari hanno individuato le identità dei due. Il più grande dei due è stato rintracciato ieri a Milano, l'altro al momento è irreperibile. Il trentenne è finito in carcere.