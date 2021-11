Campionato Gold Allieve 3A, Montesport prima squadra toscana

Domenica 7 Novembre si è svolta la prova di Zona Tecnica ( Lazio e Toscana) del Campionato Gold Allieve 3A Fgi ginnastica artistica, ovvero per le ginnaste nate negli anni 2012 e 2011.

Per la Montesport in campo Vittoria Pucci (ginnasta nata e cresciuta in società) Klarisa Ndreu, Ilaria Locci e Virginia Ciapetti appartenenti alla polisportiva I’ Giglio di Castelfiorentino che grazie ad una collaborazione con la Montesport permette a queste atlete e alle istruttrici che le accompagnano di poter crescere.

Ed è proprio grazie a questa collaborazione che si è in grado di formare delle squadre competitive anche per i Campionati Interregionali e Nazionali.

La gara si presentava molto difficile in quanto la regione Lazio in queste categorie risulta essere la più forte, ma le atlete non si sono scoraggiate e hanno portato a termine una buonissima gara seppur con qualche errore che poteva essere evitato. La classifica finale le colloca al 6’ posto ( prima squadra Toscana) e dato il punteggio elevato si aggiudicano l’ingresso alla finale Nazionale di Jesolo di fine Novembre dove le migliori 40 squadre d’Italia si giocheranno il titolo di Campionesse Nazionali.

Grande soddisfazione della società e delle insegnanti Martina Ciambotti Eleonora Nistri e Caterina Dani che hanno creduto in questo progetto.

Fonte: Ufficio stampa