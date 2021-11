"L'Autunno a Capraia e Limite", torna il concorso fotografico: come partecipare

Dopo le esperienze di alcuni anni fa torna il concorso fotografico "L'Autunno e i suoi colori a Capraia e Limite".

L’obiettivo che si prefigge la Pro Loco di Capraia e Limite, in collaborazione con il Comune che ha concesso il patrocinio, è la valorizzazione e la promozione del territorio attraverso produzioni fotografiche digitali, condivise su Instagram.

"Con questa iniziativa intendiamo promuovere il territorio, ha sottolineato il sindaco Alessandro Giunti, la sua offerta culturale, naturalistica, storica ed artistica per far conoscere ed apprezzare la sua identità, una bella occasione per condividere e valorizzare anche da un punto di vista turistico le nostre bellezze paesaggistiche. Inoltre è un segnale di ripartenza che si unisce ai tanti eventi che stiamo organizzando in collaborazione con le nostre associazioni".

"Il contest, ha detto il presidente della Pro Loco Edoardo Antonini, mira a coinvolgere tutti gli appassionati di fotografia che abbiano il desiderio di immortalare in uno scatto il territorio e la comunità di Capraia e Limite, passando anche per i momenti delle feste paesane e gli scorci e i tramonti della nostra campagna durante il periodo autunnale. Vi sarà, dunque, ampia libertà di scelta, così da valorizzare la fantasia e la creatività di tutti".

Chi desidera partecipare al contest deve utilizzare l’app Instagram e postare immagini del territorio del comune con a commento l’ hashtag #autunnoacapraiaelimite e, contestualmente, inviare la foto con il proprio nome e cognome alla mail fotocapraiaelimite2021@gmail.com.

Il concorso avrà inizio domani, 10 novembre, e terminerà il 17 gennaio 2022.

Requisiti di partecipazione

Il concorso è aperto a tutti. La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà tramite la condivisione dal proprio profilo del social network Instagram. È necessario che l’account dell’utente non sia impostato come privato.

Modalità di partecipazione

Pubblicare le immagini sul proprio profilo del social network Instagram; inserire nella didascalia dell’immagine l’hashtag #autunnoacapraiaelimite e, contestualmente, inviare la foto con il proprio nome e cognome alla mail fotocapraiaelimite2021@gmail.com. Non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può pubblicare per partecipare al concorso e le immagini possono essere già presenti sul proprio profilo oppure nuove. Ai sensi del GDPR 679/2016, i dati personali forniti sono raccolti ai soli fini della partecipazione al concorso.

Giuria

Le immagini verranno valutate da una giuria composta dal presidente della Pro Loco di Capraia e Limite con tre membri del Consiglio, dal sindaco con la Giunta e da un membro esperto esterno. La giuria valuterà le foto pervenute secondo i seguenti criteri: originalità dello scatto; qualità della foto; attinenza al tema del concorso.

Al termine del concorso, le foto vincitrici e quelle più significative verranno pubblicate sul profilo Instagram del Comune di Capraia e Limite. I vincitori saranno contattati dal comitato organizzatore attraverso Instagram e l’indirizzo e-mail fornito per l’invio delle foto.

La partecipazione al contest equivale alla sottoscrizione della liberatoria per l'utilizzo libero delle foto da parte della Pro Loco e del Comune per la promozione del territorio.

Premi in collaborazione con lo sponsor tecnico dell’iniziativa “Ollo store” di Empoli.

1°Premio: Fotocamera Mirrorless completa di obiettivo.

2°Premio: Cavalletto Swiss Pro C-11 treppiedi in carbonio professionale completo di testa a sfera e borsa.

3° Premio: Action Cam Swiss con custodia subacquea.

Prime 10 posizioni buoni acquisto del valore di 30 euro e una borraccia termica originale Canon.

Inoltre verranno forniti i seguenti gadget ai partecipanti: borsa in tela Fujifilm e portachiavi Fujifilm.

Fonte: Comune di Capraia e Limite e Pro Loco Capraia e Limite - Uffici stampa