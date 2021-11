Centri estivi a Ponsacco, 107 richieste accolte per i contributi

Il Comune di Ponsacco informa che sono state accolte 107 richieste di contributo pervenute dalle famiglie i cui figli, di età compresa tra 3 e 14 anni, hanno partecipato ai campi solari. Si tratta di un rimborso spese forfettario che l’Amministrazione Comunale ha stanziato per una cifra complessiva pari a 30.000 euro.

L'Amministrazione comunale, per mezzo del settore socio-educativo, ha infatti intercettato un bando del Ministero della Salute scritto di concerto con il ministero per le pari opportunità e per la famiglia.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Stefania Macchi dichiara che "al fine di soddisfare tutte le richieste pervenute abbiamo deciso di riconoscere un rimborso massimo di 400 euro a bambino. Ringrazio l'ufficio per l'ottimo lavoro svolto.

Riuscire ad aiutare le famiglie in un momento così difficile ci rincuora. Iniziative come questa dimostrano che quando il governo riesce a mettere in campo proposte concrete, i comuni riescono a concretizzare tutte le risorse messe a disposizione".

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa