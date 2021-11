Certificati anagrafici disponibili online nel Comune di Certaldo

Dal 15 novembre 2021, tutti i cittadini che ne abbiano necessità potranno scaricare i certificati anagrafici on line, gratuitamente, senza recarsi fisicamente allo sportello Anagrafe del Comune. Nello specifico ci sarà la possibilità di scaricare sia i propri certificati personali sia quelli di un componente della famiglia. Per farlo sarà necessario accedere al portale www.anpr.interno.it con la propria identità digitale, tramite Spid, carta d'identità elettronica o tessera sanitaria elettronica. Una volta effettuato l'accesso sarà possibile scaricare i certificati: se la richiesta è per un familiare, sarà visibile l'elenco dei componenti della famiglia per i quali è possibile effettuare la procedura.

Nel dettaglio sarà possibile scaricare on line anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, certificato di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza Aire, di stato civile, di stato di famiglia, di stato di famiglia e di stato civile, di residenza in convivenza, di stato di famiglia Aire, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, anagrafico di unione civile e certificato di contratto di convivenza.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'ufficio Anagrafe del Comune di Certaldo, inviando una mail all'indirizzo anagrafe@comune.certaldo.fi.it .

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa