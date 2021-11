Chiedi alla Tua Usl, il servizio di chat H24 sul sito

È attiva sul sito aziendale della Usl Toscana Centro, la Chat “Chiedi alla Tua Usl”. Il servizio, attivo 24 ore su 24, è raggiungibile da qualsiasi dispositivo e si attiva con la navigazione sul sito, tramite click sulla icona dedicata.

La chat permette al cittadino di formulare in maniera diretta, domande o richieste di informazioni generiche, specifiche o dettagliate sui servizi amministrativi, sulle prestazioni sanitarie e sui rapporti tra paziente e sistema sanitario. La chat propone tramite un flusso interattivo, la risposta tramite schede dedicate o link che guidano l’utente, nella ricerca dell’informazione e nella soluzione della problematica.

Gli argomenti maggiormente richiesti sono: il Green Pass, le vaccinazioni, le modalità di accesso alle prestazioni, l’utilizzo della App Toscana Salute, i ticket, i tempi di attesa.

Di seguito alcuni esempi di FAQ: Dove posso scaricare il green pass? Avrei bisogno della modulistica per il vaccino Covid; In quale hub potrei fare il vaccino senza prenotazione? Come faccio a prenotare una visita? Come pago il ticket? Entro quanto posso disdire o cancellare una visita?

"I contatti nei giorni feriali sono circa 700, mentre nei giorni festivi si mantengono stabilmente intorno ai 200. La chat grazie a un meccanismo di autoapprendimento risolve in automatico circa la metà delle domande poste, prendendo in carico le questioni che non possono essere risolte o comprese", spiega il dottor Leonardo Pasquini, direttore CUP e URP Ausl Toscana Centro.

Il servizio viene utilizzato anche negli orari e nei giorni in cui gli uffici sono chiusi, ricalcando quello che è l’utilizzo standard medio della rete da parte dei cittadini.

Questo tipo di servizio permette un uso proattivo da quella parte di cittadini che hanno maggiore dimestichezza con i mezzi informatici. Si configura inoltre come un’opportunità in più per reperire informazioni, ottimizzare i tempi di risposta evitando di recarsi in presenza presso le strutture aziendali. Infine si integra con i tradizionali canali di comunicazione (telefonico o diretto presso le sedi distrettuali) ad uso in particolar modo della popolazione più anziana.

Il cittadino può fornire la propria opinione alla conversazione automatica. Nei casi particolarmente critici o che hanno bisogno di approfondimenti e navigazione all’interno della conversazione, la Chat Box propone dei flussi, per specificare meglio la domanda. E’ il caso delle diverse modalità di prenotazione o delle informazioni relative al meccanismo del recupero crediti da parte della Usl Toscana Centro.

Fonte: Asl Toscana Centro