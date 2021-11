Cinquant'anni di Spoon River cantata da De Andrè, omaggio a Montelupo

Giovedì 11 novembre alle 21.15 al MMAB di Montelupo Fiorentino ospiteremo l’evento “Non al denaro, non all’amore né al cielo: da Lee Masters a De André”.

Secondo appuntamento della rassegna “Ci vediamo giovedì” al MMAB con un omaggio al disco di Fabrizio De André “Non al denaro, non all’amore né al cielo”. Il famoso concept album vide la luce (discografica) proprio l’11 novembre del 1971, esattamente 50 anni fa. Un incontro letteral-musicale dove ci sarà spazio per approfondire gli aspetti culturali, storici e artistici sia dell’opera letteraria che del disco, senza tralasciare la forza evocativa dei versi di Masters e naturalmente la musica dal vivo.

Come tutti sanno, le nove canzoni che compongono l’album sono ispirate alle corrispondenti poesie tratte dall’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, pubblicata negli Stati Uniti nella prima edizione nel 1914. Un’opera quindi che ha superato brillantemente i 100 anni di vita e nonostante questo continua a parlarci del nostro mondo attuale perché, in fondo, il genere umano ha sempre gli stessi bisogni, gli stessi ideali, gli stessi vizi e, più raramente, le stesse virtù. Ne colse subito le potenzialità artistiche e letterarie Cesare Pavese, che fece conoscere l’opera alla sua studentessa, Fernanda Pivano. Grazie a questa concatenazione di eventi e di incontri, e soprattutto grazie alla passione l’Antologia venne tradotta e pubblicata in Italia da Einaudi nel 1943.

La serata si aprirà con una contestualizzazione dell’opera letteraria e del disco a cura di Andrea Bellucci, per poi proseguire con la lettura di alcune tra le poesie più significative scelte fra le 244 che compongono l’opera di Masters, e naturalmente l’esecuzione integrale del disco grazie alla chitarra e alla voce di Chiara Riondino.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si ricorda che per accedere ai locali del Mmab è necessario avere il green pass.

Per informazioni: 0571 – 15 90 301 oppure biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa