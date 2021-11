Contributi ai canoni di locazione a Lastra a Signa, pubblicato il bando 2021

E’ pubblicato sul sito internet del Comune di Lastra a Signa, nella sezione "Altri bandi e avvisi pubblici", il bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021.

Gli interessati potranno fare domanda fino al 29 novembre 2021 esclusivamente on line collegandosi al link https://istanze.comune.lastra-a-signa.fi.it/istanze/ e cliccando sul pulsante "Richiedi bonus affitto 2021". Per accedere accedere al servizio on line è necessario essere in possesso dello spid/cie/cns. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0553270127/116.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa