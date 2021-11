Prima l'Italiano, poi la patente: un corso di lingua per la teoria in San Casciano

Conoscere la lingua italiana è fondamentale per l'inclusione, il lavoro e la cittadinanza. Lo sa bene il Comune di San Casciano Val di Pesa che promuove uno specifico intervento per la formazione linguistica dei cittadini stranieri, finalizzato al conseguimento della patente di guida. Prende avvio un corso di lingua italiana, condotto da docenti e operatori qualificati, utile alla preparazione all'esame della patente. L'attività che ampia e potenzia l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda con un'offerta formativa aggiuntiva, rivolta ai cittadini stranieri, consiste in un corso di alfabetizzazione del codice della strada, finanziato dal progetto SAI dell'area Fiorentina Sud Est, il sistema di accoglienza e integrazioni per richiedenti asilo e rifugiati.

"L'obiettivo - fa sapere l'assessore alle Politiche per l'integrazione Ferdinando Maida - è quello di intercettare non soltanto gli adulti immigrati, particolarmente svantaggiati e a rischio di esclusione, ma tutti i cittadini di origine straniera che risiedono nel nostro territorio, coloro che sono scarsamente scolarizzati e più in generale chi non riesce ad accedere autonomamente ai servizi rispetto alle proprie esigenze di integrazione". Il corso si articolerà in due sessioni a seconda del livello di conoscenza della lingua italiana acquisito, A1 e A2, ed è volto ad avviare il percorso di studio per l'esame teorico della patente di guida.

L'intervento mira a fornire un supporto specifico per la comprensione del linguaggio specialistico dei quiz e sarà tenuto da insegnanti di italiano come lingua seconda con esperienza nel settore. È previsto un test orientativo in presenza che si terrà mercoledì 16 novembre dalle ore 16 alle ore 19 nella saletta “Lucia Bagni” della biblioteca comunale di San Casciano, mentre il corso vero e proprio si svolgerà in modalità digitale, condotto dalle insegnanti dell’associazione LIMO (Linguaggi in movimento).

"Si tratta di una necessità che è emersa proprio dal lavoro che gli sportelli per stranieri svolgono capillarmente nei territori, cui ha dato un contributo importante anche quello di San Casciano - aggiunge l'assessore Maida - è fondamentale intercettare tutti i segmenti delle fasce di utenza con particolare riferimento a quelle che non si rivolgono spontaneamente alla formazione e ne hanno scarsa conoscenza, il corso rappresenta un'opportunità per tutti, cittadini stranieri e italiani, poiché migliora la conoscenza della lingua italiana, come strumento di interazione e parte di un modello di vita aperto e inclusivo".

Il corso di introduzione al codice della strada è gratuito e si svolgerà on-line sulla piattaforma Google meet con orari da concordare in base alle necessità dei partecipanti. Per chi fosse interessato è necessaria l'iscrizione entro venerdì 12 novembre ai numeri 055 8360304-343.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino