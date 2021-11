Empoli Città del Natale, la presentazione in Consiglio regionale

Nei weekend dal 13 novembre 2021 al 16 gennaio 2022 Empoli vivrà il magico mondo del Natale, con una grande nevicata che imbiancherà tutta piazza Farinata degli Uberti, il luna park e la pista sul ghiaccio, il trenino turistico per le vie illuminate del centro, le proiezioni architettoniche, i mercatini di Natale. Simbolicamente sarà installato un albero in ogni frazione.

L’iniziativa sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà domani, mercoledì 10 novembre, alle 13, in Sala del Gonfalone nel Palazzo del Pegaso a Firenze

Interverranno per la Regione Toscana i due presidenti Antonio Mazzeo del Consiglio regionale ed Eugenio Giani della Giunta, per il Comune di Empoli l’assessore al commercio e alle attività produttive Antonio Ponzo Pellegrini, e l’assessore alla cultura e turismo Giulia Terreni. Per Confesercenti Empoli ci sarà il presidente Eros Condelli.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa