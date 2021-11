Le ex Poste di Firenze diventerà uno studentato da 200 posti letto

CBRE ha agito in qualità di advisor per la locazione di una porzione dell’ex Palazzo Poste di via Pietrapiana a Firenze, di proprietà di Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. (società del Gruppo Poste Italiane), a Camplus, che vi gestirà uno studentato da circa 200 posti letto.

Lo storico edificio opera dell’architetto Michelucci verrà interamente riqualificato dalla proprietà e ospiterà, oltre allo studentato di Camplus, attività commerciali e direzionali. La riqualificazione fa parte di un più ampio progetto che vedrà la realizzazione di una nuova piazza e la riorganizzazione degli spazi pubblici dell’area di via Pietrapiana, col completamento della pedonalizzazione e dell’area ciclopedonale.

“Firenze con quest’operazione si conferma una location prime per operatori e investitori. Il provision rate, nonostante i progetti in essere, rimane ancora limitato mostrando ampi margini d’investimento. Lo Student Housing sta guadagnando terreno in Italia e queste operazioni lo dimostrano”, dichiara Andrea Mancini di CBRE Italy.

“Con l’intervento di via Pietrapiana a Firenze” dichiara Maurizio Carvelli, CEO e Founder di Camplus, “arricchiamo la nostra presenza in città. Questa seconda struttura, che annunciamo con grande soddisfazione, rientra nel solco degli interventi che Camplus è solito fare: riqualificare il patrimonio esistente e restituire alla città qualcosa di molto bello e funzionale. Per questo vogliamo offrire un servizio di qualità a giovani lavoratori, studentesse e studenti che sceglieranno la città e l’università di Firenze puntando su spazi e attività utili a poter studiare, lavorare approfondire, crescere e fare incontri ed esperienze formative e di co-working che potranno cambiare la loro vita. Ringraziamo CBRE e la proprietà dell’immobile per aver scelto noi come partner di questo bellissimo progetto.”

“Siamo molto soddisfatti di aver avviato questo progetto di rigenerazione urbana di un edificio iconico della città di Firenze” dichiara l’arch. Alberto Panfilo, Amministratore Delegato di Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. “Si tratta di un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare, che conferma l’attenzione del Gruppo Poste Italiane al territorio e alle comunità”.

Fonte: Ufficio stampa