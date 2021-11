Furto di telefoni e antibiotici nel presidio della Asl Toscana centro di Firenze in via D'Annunzio. Da quanto appreso i ladri sarebbero entrati nella notte tra domenica e lunedì forzando una finestra. Nello specifico avrebbero portato via cinque telefoni cellulari in uso al personale degli ambulatori, e una confezione di antibiotici. Ad accorgersi del furto un dipendente. Sul posto la polizia che sta indagando sulla vicenda.