Gli effetti del lockdown sui giovani, la Stella Maris ne parla a Verona

Anche l’IRCCS Fondazione Stella Maris protagonista alla XI edizione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa che si terrà dal 25 al 28 novembre al PalaEexpo Veronafiere di Verona. Una kermesse promossa dalla Fondazione Segni Nuovi che questo’anno ha come titolo “Audaci nella speranza, creativi con coraggio”. La nascita del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa si deve ad una ispirazione di mons. Adriano Vincenzi, scomparso il 13 febbraio 2020 dopo lunga malattia.

In particolare sabato 27 novembre alle ore 15 è previsto una tavola rotonda di grande rilievo che avrà come tema “Sanità e salute: un nuovo modello per i cittadini”.

Ad affrontare l’attualissimo tema “L’impatto della pandemia e del lockdown sui giovani e le loro famiglie: dalle criticità alle opportunità” sono stati chiamati due protagonisti della neuropsichiatria infantile di oggi. Ne discuteranno il prof. Giovanni Cioni, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università di Pisa e Direttore Scientifico dell’IRCCS Fondazione Stella Maris di Calambrone (Pisa) e il prof Stefano Vicari, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Il pomeriggio proseguirà su un tema fondamentale per la sanità di oggi, ovvero “Curare la malattia o prendersi cura della persona?” di cui ne parlerà la dr.ssa Mariella Enoc, Presidente IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Roma

Di “PNRR: una sanità migliore per i cittadini” ne discuteranno la dr.ssa Erika Stefani, Ministro per le Disabilità; la dr.ssa Manuela Lanzarin, Assessore Sanità, Servizi Sociali. Programmazione socio-sanitaria – Regione Veneto; dr. Giuseppe Milanese, Presidente di Confcooperative Sanità; dr. Pietro Girardi, Direttore Generale Azienda ULSS 9 Scaligera. Modera il dr. Maurizio Facincani, Responsabile Comunicazione Azienda ULSS 9 Scaligera. A questa sessione è stato invitato il dr. Roberto Speranza, Ministro della Salute.

Info: https://www.dottrinasociale.it/festival

Fonte: IRCCS Fondazione Stella Maris - Ufficio stampa