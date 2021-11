Ciclismo in lutto: il Covid si porta via Guido Tafi

Se ne è andato Guido Tafi, scomparso a causa del Covid-19. Di origini fucecchiesi, lavorava come massaggiatore per la squadra ciclistica Vini Zabù. Da tre settimane era ricoverato in terapia intensiva. È morto a 56 anni compiuti all'ospedale Santo Stefano di Prato.

Era il fratello di Andrea Tafi, storico ciclista fucecchiese più giovane di circa due anni. Lascia la madre Giuseppina e la sorella Mara.

Non poteva essere vaccinato a causa di alcune patologie che lo avevano colpito negli ultimi tempi. I funerali si terranno mercoledì 9 novembre a Ponte a Cappiano, frazione di Fucecchio, alle ore 14.30.