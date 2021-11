Ladri lasciano la botola aperta, proprietaria cade in cantina e si ferisce

I ladri avevano trafugato in casa sua, la proprietaria vi ha fatto rientro ed è caduta nella botola lasciata aperta proprio dai malviventi, finendo in cantina e ferendosi alla testa.

Una 64enne di Firenze è stata vittima due volte dei 'topi di appartamento', sia per i gioielli e i contanti portati via, che per la ferita riportata, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il fatto è accaduto in via Vecchia di Pozzolatico.

Il valore del bottino è in corso di quantificazione. Sul caso indaga la polizia.