Il futuro di Montespertoli lo 'hackerano' i ragazzi

Sabato 4 dicembre dalle 15 nel Palazzo Comunale a Montespertoli si terrà la prima edizione dell’HACKATHON “una maratona di idee sul futuro di Montespertoli”. L’invito è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che hanno voglia di passare un pomeriggio leggero, tra pizza, giochi e idee.

Hackathon, parola composta da hacker «hacker» e (mara)thon «maratona»: è una “chiamata a raccolta” per costruire e immaginare la Montespertoli del domani. Il palazzo comunale diventerà, per un pomeriggio intero, uno spazio di coworking nel quale saranno organizzati giochi e saranno messi a disposizione materiali per “hackerare” il progetto del piazzale Lotti, del Teatro Civico e del centro urbano.

“Non c’è alternativa a coinvolgere chi dovrà vivere Montespertoli per i prossimi anni e che soprattutto dovrà sentirsi pienamente a suo agio nel percorso di cambiamento che il nostro paese farà. Tocca ora ai giovani rimboccarsi le maniche e aiutarci nel migliorare i nostri progetti perché solo così li potranno sentire come propri e potranno vederli come elementi identitari e di orgoglio.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Pochi giorni fa l’Amministrazione Comunale di Montespertoli ha presentato un progetto di riqualificazione per tutta l’area del piazzale Lotti, provando ad intercettare i fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede la creazione di un parco-giardino al centro del quale sorga il nuovo Teatro Civico di Montespertoli. All’interno dell’area troveranno altresì spazio aree gioco/polivalenti, skatepark, nuovi parcheggi e spazi pedonali, oltre che collegamenti carrabili e pedonali adeguati. L’intento della maratona di idee vuole essere quello di migliorare il progetto con le idee di chi vivrà la Montespertoli di domani.

Ma come sarà organizzato il pomeriggio?

Non esiste una regola fissa, l’unica certezza è che l’“hackaton” inzierà con una presentazione del progetto, saranno poi formate due squadre e i partecipanti lavoreranno insieme ad alcuni facilitatori esperti alla proposta di idee e modifiche, studiando anche soluzioni diverse. Ma non fatevi ingannare, le ore passeranno leggere tra spuntini e giochi così da aiutare il processo creativo. Al termine degli hackathon i partecipanti illustreranno i risultati ottenuti che saranno valutati e poi utilizzati nelle successive fasi progettuali.

Perché è importante parteciparvi?

Fai networking, condividi idee, lavori e progetti in un contesto pensato proprio alla collaborazione, puoi mettere al centro le tue competenze e portare i tuoi bisogni all’Amministrazione. Come vuoi che sia Montespertoli? Cosa manca e come vorresti sviluppare il piazzale Lotti? Partecipa e potrai dire la tua!

Per iscriversi basta scrivere una email a sindaco@comune.montespertoli.fi.it (per partecipare è necessario essere in possesso del green-pass).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa