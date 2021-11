Open Pd, inizia il porta a porta del partito nelle frazioni di Vinci

Dal mese di ottobre il Partito democratico di Vinci sta organizzando l’iniziativa Open Pd, un tour a cadenza settimanale in tutto il Comune per incontrare i cittadini porta a porta. Da Vinci a Sovigliana, da Vitolini a Spicchio, i militanti del partito si “aprono” per spiegare l’attività svolta sul territorio, gli obiettivi prefissati e le sfide future.

"Abbiamo deciso di mettere in campo questa iniziativa – spiega il segretario Comunale Daniele Vanni – perché riteniamo fondamentale mantenere un contatto costante con i cittadini, provando a stimolare anche i giovani su quanto sia importante contribuire con le proprie idee alla vita del partito e al futuro del proprio territorio".

Questa iniziativa è anche volta a capire qual è la percezione che le persone hanno del partito a tutti i livelli, dal locale all’europeo, attraverso l’utilizzo di questionari svolti in maniera anonima per i giovani under 30.

"Proviamo a coinvolgere nelle attività di partito quante più persone possibile, in particolare i più giovani – afferma Francesco Redditi, segretario dei Giovani democratici di Vinci – La politica è partecipazione e senza l'apporto dei giovani, c'è il rischio di avere solo una versione parziale della realtà. Al contrario ascoltare le loro idee, può offrire una prospettiva del tutto diversa".

Gli under 30 del comune di Vinci che non hanno ancora ricevuto il questionario, se interessati, possono scrivere a: pdvinci@gmail.com.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa