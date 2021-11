Piazza Nilde Iotti a Montopoli, l'inaugurazione

La piazza di via Masoria a Montopoli in Val d'Arno sarà intitolata alla prima donna della storia della Repubblica italiana presidente della Camera. Domenica 14 novembre alle 10.30 sarà scoperto il cartello

che riporta il nome di Nilde Iotti. Una cerimonia che doveva svolgersi lo scorso anno in occasione del centenario dalla nascita della politica italiana, rimandata poi a causa delle restrizioni imposte dalla situazione sanitaria.

"Una donna, partigiana, europeista e presidentessa della Camera – hanno detto il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaca Linda Vanni – una figura storica e politica del nostro Paese che rappresenta un simbolo del raggiungimento della parità tra uomo e donna. L'impegno della nostra amministrazione è di ribadire quei concetti anche attraverso la toponomastica delle nostre strade. Un impegno per ricordare i nomi e le azioni di quelle donne che hanno segnato la storia del nostro Paese".

Domenica saranno presenti oltre al sindaco Giovanni Capecchi e alla vicesindaca Linda Vanni, Rosita Pallesi della Soroptimist International, Alessandra Nardini assessora regionale pari opportunità e Susanna Cenni, deputata della Repubblica italiana. Un appuntamento che si inserisce nel cartellone Libere, Libere, Libere, organizzato in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne con la collaborazione di: Frida Onlus Donne che sostengono le donne, Soroptimist International Club Valdarno Inferiore e Anpi Montopoli San Miniato sezione Serafino Soldani.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa