Picchia la compagna e la richiude in casa, condannato ed espulso

Un 57enne albanese teneva chiusa in casa la compagna, picchiandola dopo un litigio. L'uomo è stato arrestato dalla polizia ad Arezzo. La donna è riuscita a chiamare aiuto e all'arrivo degli agenti questi ultimi sono stati aggrediti dall'uomo prima di bloccarlo. Per la donna è scattato il codice rosso, dedicato alla messa in sicurezza dopo le violenze patite.

Il cinquantenne è risultato anche irregolare in Italia. Dopo la condanna di un anno in tribunale per maltrattamenti, lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è stato accompagnato alla frontiera per il rimpatrio in Albania.