Ha aggredito la partner e le ha spaccato il parabrezza. Un nuovo caso di violenza è avvenuto a Calambrone, poco lontano da Pisa. Un 35enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. La polizia è intervenuta su segnalazione della vittima, aggredita verbalmente e fisicamente dall'uomo. La donna presentava la maglia strappata e un graffio al dito. Sul posto interveniva l'ambulanza del 118 che la trasportava in pronto soccorso.