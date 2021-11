"Riprendiamoci la socialità", parte il ciclo di incontri al Circolo Arci Petroio

Dopo quasi due anni in cui le attività sociali sono rimaste ferme e gli spazi della solidarietà vuoti, il Circolo Arci Petroio APS ha organizzato una rassegna culturale che si svolgerà i giovedì di novembre e dicembre in cui si terranno incontri, reading letterari e presentazioni di associazioni locali insieme alle realtà del nostro territorio, perché è necessario tornare a vivere quegli spazi di incontro e confronto.

Si parte giovedì 11 novembre alle ore 19.00 con la presentazione del libro di Paola Sani “Renzo Fanfani prete operaio” in cui l'autrice dialogherà con Maurizio Cei riguardo la personalità e le battaglie che Renzo Fanfani ha compiuto per il suo quartiere Avane, per la città di Empoli ma non solo. La nostra osteria sarà aperta per cena in versione bistrot.

Ricordiamo che per accedere all'evento è necessario esibire il green pass ed essere soci arci, tra l'altro è appena iniziato il tesseramento.

Fonte: Circolo Arci Petroio