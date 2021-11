Si addormenta sullo scuolabus, bimba di 5 anni trovata nel deposito

Doppio giro in scuolabus, fino al deposito in un altro comune, perché si era addormentata: la disavventura di una bambina di 5 anni è avvenuta a Montopoli e ha provocato lo sgomento della famiglia della piccola. Il fatto, riportato dalle cronache locali, riguarda il viaggio di andata da casa a scuola. La bambina si era addormentata in fondo al mezzo e dopo la discesa di tutti i compagni di scuola solo all'arrivo al deposito, il pulminista, mentre tirava giù le tende prima della chiusura, si è accorto che la piccola era rimasta a bordo. Da lì la chiamata alla scuola e alla famiglia. L'associazione che gestisce il servizio ha chiesto prontamente scusa, così come l'ufficio scuola competente. Non ci sono state conseguenze se non l'angoscia della famiglia quando ha scoperto cosa è accaduto.