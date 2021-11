Spaccio fuori dalla stazione, 16enne denunciato

Alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze un 16enne è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e false attestazioni sull’identità personale. In particolare, a seguito di una lite nelle adiacenze della stazione, i poliziotti hanno fermato il giovane che, alla loro vista, ha cercato di nascondere un calzino, lasciandolo cadere a terra. Recuperato degli agenti, al suo interno sono stati rinvenuti 35 involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 30 grammi. Il giovane, di origini gabonesi e che ha fornito ai poliziotti false generalità, è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico di 18 cm e la somma di 390 euro in banconote di piccolo taglio. Tutto è stato poi sottoposto a sequestro.